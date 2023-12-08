Как сообщает Politeka.net, российские захватчики атаковали Харьков. К сожалению, есть попадания.

«Оккупанты нанесли 6 ударов по Харькову.

На данный момент зафиксировали попадания в Холодногорском и Шевченковском районах. Предварительно – ракетами С-300. Одному человеку была оказана медицинская помощь на месте», - сообщали в Харьковской ОВА.

Позже некоторые подробности об атаке сообщили в ГСЧС Украины.

«Около 3 часов ночи российские войска нанесли массированный ракетный удар по городу. В результате обстрелов 1 человек ранен, повреждены жилые здания, 26 частных автомобилей. Также возник пожар в одном из гаражей», - рассказали спасатели.

Добавим, между тем в Украине идет масштабная воздушная тревога – россияне атакуют ракетами. В частности, ПВО работало в Киевской области. Взрывы были слышны даже в окрестностях Киева.

Также о взрывах сообщалось в Днепропетровской области.

«Утром было громко в Павлограде. Вся информация уточняется и будет опубликована после отбоя воздушной тревоги…», - отметили в ОВА Днепропетровской области.

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Также напомним, что после ранения на фронте погиб известный украинский актер.

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