Страшна ДТП сталася у Харківській області, в ДСНС України повідомили перші подробиці.

На Харківщині внаслідок ДТП загинуло шість людей, ще п’ятеро отримали травми.

«Біля села Новопавлівка Ізюмського району зіштовхнулись відразу 3 автомобіля: легковик, мікроавтобус та вантажівка», - повідомили в ДСНС.

Рятувальники за допомогою спеціального інструменту вирізали з понівечених автівок постраждалих та тіла загиблих.

П’ятьох людей, що отримали травми, доставлено у лікарні.

«Обставини події наразі встановлюють правоохоронці», - зазначили в ДСНС.

Додамо, раніше стало відомо про смертельну ДТП на Одещині - водій Peugeot Partner збив велосипедиста, коли той виїхав на смугу руху, якою рухалось авто. Внаслідок зіткнення чоловік загинув.

Всі обставини і причини трагедії з'ясовує поліція.

Зазначимо, що Харківська область входить в топ-5 за кількістю ДТП з потерпілими. Сумний рейтинг за період січень-жовтень поточного року, за даними Опенадбот, виглядає так: Перше місце – Дніпропетровська (1775); Друге – Львівська (1697); Третє – Київська (1631); Четверте - Одеська (1300); Пʼяте – Харківська (1160).

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