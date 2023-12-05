У Харкові суд виніс вирок 72-річному пенсіонеру, який скоїв жорстоке убивство свого товариша.

Чоловік, звинувачений в умисному вбивстві, отримав 8,5 років позбавлення волі, згідно з рішенням Харківського суду.

За інформацією Харківської обласної прокуратури, трагічний інцидент стався 19 січня 2023 року в квартирі у Немишлянському районі Харкова. Два пенсіонери, святкуючи Водохреща та споживаючи алкоголь, потрапили в конфлікт, що призвів до фатальних наслідків.

Господар квартири вирішив використати фізичну силу, взявши сокиру та нанісши шість смертельних ударів гостеві. Потерпілий помер на місці. Під впливом алкоголю вбивця пішов спати, а прокинувшись наступного ранку, усвідомив скоєне. Намагаючись уникнути відповідальності, він розчленував тіло та планував поступово його приховати.

Однак плани вбивці порушились, коли його донька викликала правоохоронців, відвідавши батька та виявивши жахливий вигляд квартири. Злочинець був затриманий того ж дня, а під час судового розгляду визнав свою вину. Фрунзенський районний суд Харкова виніс обвинувальний вирок, але наразі триває процес апеляційного оскарження.

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