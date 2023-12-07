Страшное ДТП произошло в Харьковской области, в ГСЧС Украины сообщили первые подробности.

На Харьковщине в результате ДТП погибли шесть человек, еще пятеро получили травмы.

«Возле села Новопавловка Изюмского района столкнулись сразу 3 автомобиля: легковушка, микроавтобус и грузовик», - сообщили в ГСЧС.

Спасатели с помощью специального инструмента вырезали из изуродованных автомобилей пострадавших и тела погибших.

Пять человек, получивших травмы, доставлены в больницы.

«Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители», - отметили в ГСЧС.

Добавим, ранее стало известно о смертельном ДТП в Одесской области - водитель Peugeot Partner сбил велосипедиста, когда тот выехал на полосу движения, по которой двигался автомобиль. В результате столкновения мужчина погиб.

Все обстоятельства и причины трагедии выясняются полицией.

Отметим, что Харьковская область входит в топ-5 по количеству ДТП с пострадавшими. Печальный рейтинг за период январь-октябрь текущего года, по данным Опенадбот, выглядит следующим образом: Первое место – Днепропетровская (1775); Второе – Львовская (1697); Третье – Киевская (1631); Четвертое – Одесская (1300); Пятое – Харьковская (1160).

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