Щоб подати заявку на отримання коштів, слід зробити це до 10 грудня. У Борівській селищній раді акцентували увагу на цій можливості".

Згідно з повідомленням, цьогорічна одноразова грошова виплата для учасників бойових дій, яка зазвичай видається до 5 травня, згідно з рішенням Кабінету Міністрів від 21 липня 2023 року № 754, виконуватиметься до Дня Незалежності України. У селищній раді зауважили, що через війну деякі військові, які отримали статус учасника бойових дій у серпні, не зуміли подати свої документи до Пенсійного фонду вчасно, оскільки знаходились на виконанні військових завдань.

Додатково, самостійно подати документи для отримання виплати бійцям також не вдалося, оскільки вони перебували на передовій.

"Кабінет Міністрів для вирішення цієї ситуації та здійснення виплати грошової допомоги військовослужбовцям, які мають на це право, прийняв відповідне рішення. Згідно з внесеними змінами, військові частини або окремі військовослужбовці, які не встигли подати заяви до Дня Незалежності, отримають можливість зробити це до 10 грудня цього року", - уточнили у селищній раді. Для подачі заяви на отримання допомоги слід звертатися до територіального органу Пенсійного фонду України або до Центру надання адміністративних послуг.

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