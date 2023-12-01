Програму ініціює продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) за підтримки Гуманітарного фонду для України у співпраці з Громадською організацією "Харківський обласний центр дорадництва". Згідно з інформацією від голови Печенізької селищної ради Олександра Гусарова, програма "Надання допомоги сільським родинам із утримання худоби взимку" передбачає низку видів допомоги для обраного кілька родин, включаючи грошову допомогу для закупівлі кормів, сертифікати на відновлення господарських будівель та ваучери для підтримки здоров'я тварин.

Грошова допомога для купівлі кормів становить 5 550 грн, сертифікати на відновлення господарських будівель – 14 800 грн, а ваучери для підтримки здоров'я тварин – 5 180 грн. Грошову допомогу також можна використовувати для оплати послуг будівельників, необхідних для відновлення господарських приміщень.

Для участі в програмі бажаючим необхідно зареєструватись 4 та 5 грудня 2023 року, з 9.00 до 16.00, зателефонувавши за контактним телефоном Печенізької селищної ради: 05765-6-12-76 та 093-44-68-180. Учасники програми можуть бути родинами з людьми похилого віку, родинами з інвалідністю, одноосібними батьками, сім'ями внутрішньо переміщених осіб або багатодітними родинами.

Зареєстровані родини, які визнані для участі в програмі, будуть повідомлені про подальші етапи через виконавчого партнера ФАО. Для отримання додаткової інформації або консультацій, можна звертатися на гарячу лінію ФАО за номерами +38 099 090 75 82 та +38 068 318 09 43 або за електронною адресою UA-feedback@fao.org. Також громадська організація "Харківський обласний центр дорадництва" готова надати консультації за номером +380678296804.

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