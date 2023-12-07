У Харківській області протягом двох тижнів будуть розподіляти продуктові набори серед осіб, які потребують допомоги.

Зазначено, що продуктову допомогу отримають всі мешканці вказаних населених пунктів, незалежно від віку.

За інформацією від Богодухівської міської ради, вказано про розподіл продуктової допомоги серед мешканців конкретних населених пунктів, зокрема м. Богодухова, сіл Паляничники, Москаленки, Мусійки, Семенів Яр. Зазначено, що видача допомоги відбудеться з 5 грудня по 18 грудня 2023 року в Богодухівському ліцеї №3, з 8:00 до 15:00 щоденно, за винятком неділі.

Представники міської ради попередили про те, що видача буде здійснюватися організовано, враховуючи літери прізвищ та годинний розклад:

7 грудня - літери Д, Е (8:00-11:00), літери Є, Ж, З (12:00-15:00).

8 грудня - літери І, Ї, К (8:00-11:00), літера К (12:00-15:00).

9 грудня - літера К (8:00-15:00).

11 грудня - літери Л (8:00-11:00), літери М (12:00-15:00).

12 грудня - літери Н (8:00-11:00), літери О (12:00-15:00).

13 грудня - літери П (8:00-11:00), літери Р (12:00-15:00).

14 грудня - літери С (8:00-15:00).

15 грудня - літери Т (8:00-11:00), літери У (12:00-15:00).

16 грудня - літери Ф, Х (8:00-11:00), літери Ц, Ч (12:00-15:00).

18 грудня - літери Ш (8:00-11:00), літери Щ, Ю, Я (12:00-15:00).

Також повідомлено, що 21 та 22 грудня з 8:00 до 15:00 годин відбудеться довидача для тих, хто додатково дореєструвався. При отриманні допомоги необхідно мати оригінали паспорта, ідентифікаційного коду, свідоцтва про народження та довідки ВПО для внутрішньо переміщених осіб.

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