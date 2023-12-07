В Харьковской области в течение двух недель будут распределять продуктовые наборы среди нуждающихся в помощи.

Отмечено, что продуктовую помощь получат все жители указанных населённых пунктов, независимо от возраста.

По информации от Богодуховского городского совета, указано о распределении продуктовой помощи среди жителей конкретных населенных пунктов, в частности, г. Богодухова, сел Паляничники, Москаленки, Мусийки, Семенов Яр. Отмечено, что выдача помощи состоится с 5 декабря по 18 декабря 2023 в Богодуховском лицее №3, с 8:00 до 15:00 ежедневно, за исключением воскресенья.

Представители городского совета предупредили о том, что выдача будет производиться организованно, учитывая буквы фамилий и часовое расписание:

7 декабря – буквы Д, Е (8:00-11:00), буквы Е, Ж, С (12:00-15:00).

8 декабря – буквы І, Ї, К (8:00-11:00), буква К (12:00-15:00).

9 декабря – буква К (8:00-15:00).

11 декабря – буквы Л (8:00-11:00), буквы М (12:00-15:00).

12 декабря – буквы Н (8:00-11:00), буквы О (12:00-15:00).

13 декабря – буквы П (8:00-11:00), буквы Р (12:00-15:00).

14 декабря – буквы С (8:00-15:00).

15 декабря – буквы Т (8:00-11:00), буквы В (12:00-15:00).

16 декабря – буквы Ф, Х (8:00-11:00), буквы Ц, Ч (12:00-15:00).

18 декабря – буквы Ш (8:00-11:00), буквы Щ, Ю, Я (12:00-15:00).

Также сообщено, что 21 и 22 декабря с 8:00 до 15:00 часов состоится довыдача для дополнительно дорегистрировавшихся. При получении помощи необходимо иметь подлинники паспорта, идентификационного кода, свидетельства о рождении и справки ВПЛ для внутренне перемещенных лиц.

На Харьковщине оказывают денежную помощь: кто может получить от 4 до 14 тысяч гривен

В Харькове негодяй выманил деньги у жены погибшего защитника: что найдено в его телефоне

Строительство хранилища в Харьковской области за 45,2 млн: выявлены завышенные цены некоторых товаров, анализ журналистов