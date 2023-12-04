У понеділок, 4 грудня, певна частина Ізюму та Ізюмського району буде відключена від електромереж.

Про це повідомили представники "Харківобленерго". Зазначається, що через проведення ремонтних робіт у зазначений день, з 08:30 до 17:00, буде відсутнє електропостачання для частини споживачів Ізюмського району.

Тимчасово без світла залишаться мешканці таких населених пунктів, як с. Комарівка, с. Миколаївка, с. Бригадирівка, с. Бабенкове, с. Студенок, с. Яремівка, с. Топольське, с. Сніжківка, с. Донецьке, с. Вірнопілля, с. Заводи, с. Співаківка. Крім того, електропостачання буде відсутнє тимчасово в окремих районах Ізюму, зокрема, в районі Залізничного ринку/вокзалу, на вулиці Ломоносова, у мікрорайоні Верхнє селище та в районі хлібозаводу, плодопитомника та бурякопункту (вул. Володимира Вакуленка).

Такі заходи стали необхідними для виконання планових робіт і забезпечення надійності електромереж. Мешканцям рекомендується врахувати це в планах та при необхідності підготувати необхідні заходи для періоду відключення.

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