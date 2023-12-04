Об этом сообщили представители "Харьковоблэнерго". Отмечается, что из-за проведения ремонтных работ в указанный день, с 08:30 до 17:00, будет отсутствовать электроснабжение части потребителей Изюмского района.

Временно без света останутся жители таких населенных пунктов как с. Комаровка, с. Николаевка, с. Бригадировка, с. Бабенково, с. Студенок, с. Яремовка, с. Топольское, с. Снежковка, с. Донецкое, с. Вернополье, с. Заводы, с. Певица. Кроме того, электроснабжение будет отсутствовать временно в отдельных районах Изюма, в частности, в районе Железнодорожного рынка/вокзала, на улице Ломоносова, в микрорайоне Верхний поселок и в районе хлебозавода, плодопитомника и свеклы (ул. Владимира Вакуленко).

Такие мероприятия стали необходимы для выполнения плановых работ и обеспечения надежности электросетей. Жителям рекомендуется учесть это в планах и при необходимости подготовить необходимые меры по периоду отключения.

На Харьковщине оказывают денежную помощь: кто может получить от 4 до 14 тысяч гривен

В Харькове негодяй выманил деньги у жены погибшего защитника: что найдено в его телефоне

Строительство хранилища в Харьковской области за 45,2 млн: выявлены завышенные цены некоторых товаров, анализ журналистов