Більше 200 будинків у Харкові залишаються без опалення та гарячої води через порив магістрального трубопроводу діаметром 800 мм.

Інцидент стався у Шевченківському районі міста. За інформацією Харківської міської ради, загалом тимчасово відключено 208 будинків.

Аварійна ситуація на магістральному трубопроводі від ТЕЦ-5 спалахнула о десятій ранку, але протягом півгодини порив був локалізований. За даними КП "Харківські теплові мережі", багато будинків перехідно підключили до резервних тепломереж.

Фахівці планують завершити роботи до кінця робочого дня і почати відновлення постачання опалення та гарячої води для споживачів. Нагадаємо, що на початку грудня у Харківській області було задіяно 114 одиниць спецтехніки для прибирання наслідків сильного снігопаду на дорогах державного значення.

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