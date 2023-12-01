Более 200 домов в Харькове остаются без отопления и горячей воды из-за порыва магистрального трубопровода диаметром 800 мм.

Инцидент произошел в Шевченковском районе города. По информации Харьковского городского совета, всего временно отключены 208 домов.

Аварийная ситуация на магистральном трубопроводе от ТЭЦ-5 вспыхнула в десять утра, но в течение получаса порыв был локализован. По данным КП "Харьковские тепловые сети", многие дома переходно подключили к резервным теплосетям.

Специалисты планируют завершить работы к концу рабочего дня и начать возобновление поставок отопления и горячей воды для потребителей. Напомним, что в начале декабря в Харьковской области было задействовано 114 единиц спецтехники для уборки последствий сильного снегопада на дорогах государственного значения.

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