Подорожание яиц в Полтавской области фиксируют аналитические данные за апрель 2026, отражающие постепенное изменение стоимости базовых пищевых позиций, передает Politeka.

Информацию об этом предоставляет Минфин .

Перепелиные яйца (20 штук) имеют средний ценник 69,68 грн. В сети Auchan продукт предлагают по 72,80 грн, тогда как у Metro – 66,56 грн. По сравнению с мартом, когда средний показатель составил 67,95 грн, рост составил 1,73 грн. Динамика в течение месяца оставалась относительно равномерной с незначительными колебаниями.

Куриный сегмент демонстрирует более высокий уровень затрат. Яйца Ясенсвит категории С1 (18 штук) оцениваются в среднем в 151,50 грн. В Auchan их реализуют по 149,00 грн, у Novus – 154,00 грн. В марте средний уровень составил 146,31 грн., что означает прирост на 2,50 грн. В течение большинства периода цена оставалась стабильной после начальной корректировки.

Эксперты увязывают такую ​​тенденцию с ростом затрат на производство, логистику и энергоресурсы. Дополнительное влияние оказывают сезонные факторы, традиционно отражающиеся на рынке продукции животноводства.

На этом фоне подорожание яиц в Полтавской области выглядит частью более широкого процесса изменений в продуктовом секторе, где социально важные товары постепенно адаптируются к новым экономическим условиям.

Кроме того, в Полтавской области также сообщали о дефиците продуктов.

Несмотря на увеличенные объемы снабжения, баланс спроса и предложения в аграрном секторе остается нестабильным. Аналитики объясняют это активной фазой весенней посевной кампании, расширением обрабатываемых площадей и ростом потребностей в ресурсах производства.

Последние новости Украины:

