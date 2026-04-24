Работа для пенсионеров в Полтавской области постепенно расширяет возможности трудоустройства благодаря повышению спроса на опытных работников в разных отраслях.

Работа для пенсионеров в Полтавской области включает технические услуги, торговлю и сервисные направления с различными условиями оплаты, сообщает Politeka.

По информации Work.ua, местные работодатели все чаще открывают позиции для людей постарше, делая акцент на практическом опыте, ответственности и способности быстро овладевать новыми процессами даже без предварительной подготовки.

Среди актуальных предложений специалист по подключению интернет-сетей в компании «Астраком» с доходом 17 000–25 000 гривен. Работа включает монтаж оборудования, прокладку кабельных линий, настройку соединений и выезды к пользователям для технического сопровождения. Предусмотрено обучение и обеспечение инструментами, а также гибкое расписание выполнения задач.

В торговом сегменте доступна вакансия менеджера по продаже металлопроката в ООО "Викант" с заработком 25 000-35 000 гривен. Обязанности включают коммуникацию с клиентами, оформление сделок и ведение учета через CRM и 1С. Компания предлагает официальное трудоустройство и подготовку новых сотрудников.

Отдельно представлена ​​позиция сервисной техники с собственным автомобилем в Global Tech Service. Уровень оплаты составляет 30 000–50 000 гривен в зависимости от объема выполненных работ. Специалист занимается диагностикой, ремонтом торгового оборудования и фиксацией результатов в цифровых системах.

Рынок региона формирует смешанную модель занятости, где доступны как базовые, так и квалифицированные вакансии с разным уровнем дохода.

Последние новости Украины:

