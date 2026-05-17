Облэнерго предупреждает о новых локальных графиках отключения света в Полтавской области на понедельник, 18 мая 2026 года, сообщает Politeka.

В частности, графики отключения света в Полтавской области 18 мая будут применяться в пределах Великобагачанского поселкового территориального общества. По данным облэнерго, обесточивание там будет происходить с 8:00 до 17:00 в следующих населенных пунктах:

Бутовая Долина (ул. Мира, Весенняя, Горная, Европейская, Шепеля, Каштановая, Гагарина, Молодежная, Набережная, Нефтяников, Украинская, Шевченко, Юбилейная);

Великая Багачка (Весенняя, Вишневая, Геннадия Захарченко, Евгения Плужника, Европейская, Ивана Шепеля, Каштановая, Казацкая, Котляревского, Каденюка, Молодежная, Нефтяников, Приветная, Садовая, Степная, Театральная, Украинская, Шевченко, Юбилейная, пер. Юбилейный);

Якимово (Дружбы).

Также графики отключения света 18 мая будут действовать в пределах Омельницкого сельского территориального общества в Полтавской области, пишет Politeka. Там ограничения электроснабжения планируются с 8 до 20 часов в следующих населенных пунктах:

Щербаки (Богдана Хмельницкого, Весенняя, Героев полка "Азов", Железнодорожная, Зеленая Диброва, Кольцевая, Кобзарская, Марка Кропивницкого, Омельницкая, Революционеров);

Демидовка (Веселая, Садовая, Украинской Победы, Солнечная, Центральная, Героев ВСУ, Вишневая, Набережная, Садовая);

частично Пустовиты, Пятихатки, Романки, Федоренки, Онищенки, Кузнецы, Найденовка, Щербухи, Яремовка, Варакуты, Крамаренки, Литвиненки, Омельник, Степовка, Ракитное, Запсилье, Гуньки, Радочины.

