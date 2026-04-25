Доплаты для пенсионеров в Полтавской области направлены на поддержание стабильного дохода и частичное покрытие ежедневных расходов пожилых граждан.

Доплаты пенсионерам в Полтавской области введены как возрастной механизм социальной поддержки и начисляются вместе с базовой пенсионной выплатой, сообщает Politeka.net.

Инициатива реализуется через Пенсионный фонд Украины и часть государственной системы защиты граждан. Она предусматривает ежемесячную прибавку, размер которой зависит от возрастной категории получателя. Назначение происходит автоматически – без подачи заявлений или дополнительных обращений, поскольку необходимая информация обновляется в соответствующих реестрах.

Система построена по принципу поэтапного роста. Граждане от 70 до 74 лет получают 300 гривен ежемесячно. Для категории 75-79 лет предусмотрено 456 гривен. Лица в возрасте от 80 лет и старше получают 570 гривен.

Переход между возрастными группами происходит в день рождения, когда меняется уровень финансовой поддержки. Начисление начинается с момента перехода в новую категорию. Если дата приходится на первое число месяца, то средства выплачиваются за полный период. В других случаях сумма определяется пропорционально количеству дней — с момента обретения права до завершения расчетного месяца.

Важным условием остается ограничение по доходу. Если общий размер пенсионного обеспечения превышает 10340,35 гривны, право на дополнительную выплату не применяется независимо от возраста.

Отдельно отмечается, что при переходе между возрастными категориями суммы не прилагаются. Предыдущий размер отменяется и заменяется новым в соответствии с возрастом получателя. Такой подход обеспечивает постепенное повышение уровня поддержки без накопления нескольких выплат одновременно.

Финансирование осуществляется в пределах государственных норм, а перерасчет производится автоматически после достижения соответствующего возрастного уровня без участия получателей. В этом контексте Доплаты для пенсионеров в Полтавской области направлены на поддержание стабильного дохода и частичное покрытие ежедневных расходов пожилых граждан.

Последние новости Украины:

