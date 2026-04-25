Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области остается одним из практических решений для быстрого поиска временного места жительства.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области предлагается через частные объявления и онлайн-платформу «Допомагай», которая объединяет варианты временного убежища для переселенцев, сообщает Politeka.

Сервис выступает посредником между владельцами недвижимости и людьми, которые ищут жилье. Пользователи могут напрямую связаться с хозяевами, уточнить условия и договориться о заселении. Предложения в основном рассчитаны на женщин, семьи с детьми и пожилых граждан с базовым уровнем бытового обеспечения.

В селе Козловщина Котелевского района доступно частное здание с водоснабжением, канализацией, газовым отоплением и интернетом. В случае перебоев электроснабжения предусмотрена инверторная система питания. Владельцы рассматривают возможность совместного проживания с женщиной для взаимной поддержки.

Населённый пункт расположен примерно в 17 километрах от Полтавы. Здесь работают магазины, учебные заведения, а также налажено регулярное транспортное сообщение с областным центром, упрощающим ежедневную логистику.

В Заводске Лохвицкого района предлагается отдельная комната в частном доме для матери с ребенком. Условия включают в себя отсутствие арендной платы, а также доступ к отоплению и горячему водоснабжению.

Еще один вариант размещения доступен в Пирятине. Там предлагают трехкомнатный дом для семьи при помощи пожилой владелицы, предусматривающей сочетание проживания с бытовым участием.

Актуальные объявления регулярно обновляются на платформе «Допомагай», потому переселенцам советуют отслеживать новые предложения и оперативно выходить на контакт с собственниками жилья.

