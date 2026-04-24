В субботу, 25 апреля, жители сразу нескольких населенных пунктов в Полтавской области столкнутся с длительными отключениями света.

Графики отключения света на 25 апреля продлятся только в отдельных населенных пунктах в Полтавской области, сообщает издание Politeka.net.

Об этом сообщила одна из общин региона, ссылаясь на «Полтаваоблэнерго».

В субботу, 25 апреля, жители сразу нескольких населенных пунктов столкнутся с длительными отключениями электроэнергии. Причина новых графиков отключения света в Полтавской области: от капитального ремонта до плановых работ и технического обслуживания электросетей.

С 08:00 до 20:00 в селе Демыдивка будут продолжаться дополнительные отключения света. Они касаются следующих адресов:

Весела — 2-4, 6-7, 9-11, 14-18

Садова — 1-5, 8, 10, 12, 14

Украинськои Перемогы — 29

12 часов подряд, с 08:00 до 20:00, будут выключать электричество в селе Радонычы. Обесточат дома, расположенные на таких улицах:

пров. Вильный — 1-4

Кременчуцька — 1-4, 6, 8, 11, 22, 24, б/н

Молодижна — 2-4, 6-8, 10-12, 14-17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Набережна — 2-14, 16-18, 20-21, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 38А, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Садова — 2-3, 5-6, 10

Степова — 2-3, 5-7, 9, 12

Червонои Калыны — 1-4, 6, 8, 8А, 9-10, 12-14, 16, 18, 20, 22, 25, 27

Крывенкивська — 4

С 08:00 до 20:00 часов в селе Щербакы обесточат десятки домов, однако ограничения касаются только таких адресов:

Богдана Хмельныцького — 10

Весняна — 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36

пров. Вышневый — 1-5, 7А, 12, 23, 27

Героив полку Азов — 1-12, 11/2

Зализнычна — 6, 9, 11-13

Зелена диброва — 2-7, 9-11, 13/1, 14-16, 16/2, 18, 20, 22

Кильцева — 9, 11

Кобзарська — 1, 3-6, 8-10, 12, 14-17, 19-20, 22, 24

Кольцова — 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21

Марка Кропывныцького — 2-9, 11, 13-16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 3А

Омельныцька — 1-11, 13-15, 17, 17А, 19, 19А, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Революционерив — 1, 6-11, 17, 25

Садова — 1-127, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 151-153, 157, 159, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 189-191, 193, 195, 197, 199-205, 207, 209, 211, 213, 217, 219, 221, 225-233, 235-239, 241, 243, 245-247, 249, 251, 253

Мыру — 2, 4, 6, 10-11, 13, 13Б, 17-23, 26, 28-30, 33-35, 37, 40-41, 43-47, 49-53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 73, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 95, 97, 99-113

Набережна — 1-5, 7, 9-13, 15, 17, 19-26, 28-30, 33-36, 40-41, 43-51, 54-55, 57-69, 73-75, 77, 79-81, 83, 85, 89-91, 93, 95, 99, 101, 103, 107, 109, 111, 115, 115А, 117, 119, 123, 125, 127, 129, 131, 131А, 133, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 151, 155, 157, 161, 163, 169, 171, 173, 187, 189

пров. Новый — 1-2, 11, 15.

