Дефицит продуктов в Полтавской области фиксируют в первом квартале 2026 года на фоне роста импорта минеральных удобрений, объемы которого составили 1,2 миллиона тонн, передает Politeka.

Это на 13% больше, чем в прошлом. Несмотря на увеличение поставок, баланс между спросом и предложением остается нестабильным из-за активной фазы весенней посевной кампании и расширения обрабатываемых площадей.

Аналитики отмечают, что аграрный сектор испытывает повышенную нагрузку из-за роста потребностей в ресурсах. Дополнительное влияние оказывают логистические ограничения и колебания мировых цен, изменяющих издержки производителей.

Внутреннее создание не обеспечивает полного покрытия потребностей. В таких условиях предприятия вынуждены корректировать финансовые планы и искать альтернативные источники снабжения.

Специалисты предупреждают, что эти тенденции могут повлиять на урожайность в 2026 году и стабильность продовольственного рынка.

Отдельное внимание уделяется фруктовому сегменту. Здесь дефицит продуктов в Полтавской области наиболее заметен в категории яблок, где запасы качественной продукции постепенно уменьшаются.

Причины увязывают с особенностями предыдущего сезона. Часть урожая закладывали на хранение в перезрелом состоянии, что ухудшило товарные свойства и сократило пригодные объемы.

Дополнительно повлияло неравномерное использование технологий контроля созревания. В результате плоды быстрее теряли качество при хранении, что сузило предложение.

Эксперты прогнозируют дальнейшие ценовые колебания, отмечая, что стабилизация будет зависеть от нового урожая, логистических процессов и бесперебойности поставок на внутренний рынок.

Джерело: agrotimes, io.ua

