Дефіцит продуктів у Полтавській області найбільш помітний у сегменті яблук, де обсяги якісної продукції у сховищах поступово скорочуються.

Дефіцит продуктів у Полтавській області фіксується на тлі зростання імпорту мінеральних добрив, який у першому кварталі 2026 року досяг 1,2 млн тонн і перевищив минулорічний рівень на 13%, передає Politeka.

Попри збільшені обсяги постачання, баланс попиту та пропозиції в аграрному секторі залишається нестабільним. Аналітики пояснюють це активною фазою весняної посівної кампанії, розширенням оброблюваних площ і зростанням потреб у ресурсах для виробництва.

Додатковий вплив мають логістичні обмеження, коливання світових цінових індикаторів та недостатня потужність внутрішнього виробництва. У таких умовах аграрні підприємства змушені коригувати фінансові плани та шукати альтернативні джерела забезпечення.

Фахівці застерігають, що подібні тенденції можуть позначитися на врожайності у 2026 році та загальній стабільності продовольчого ринку, формуючи додаткові ризики для споживчого сектору.

Окремо відзначається ситуація у фруктовій групі товарів.

Причини пов’язують із особливостями попереднього сезону. Частину зібраного врожаю закладали на зберігання у перезрілому стані, що погіршило товарні властивості та зменшило кількість придатної продукції.

Також вплинуло нерівномірне використання технологій контролю достигання. У результаті плоди швидше втрачали якість під час зберігання, що звузило пропозицію на ринку.

Експерти прогнозують подальші цінові коливання, наголошуючи, що стабілізація ситуації залежатиме від нового врожаю, логістичних процесів і безперебійності постачання на внутрішній ринок.

Джерело: agrotimes, io.ua

