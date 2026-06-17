Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области направлена, прежде всего, на ремонт и восстановление помещений.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области запущена в рамках инициативы «Многоотраслевая поддержка пострадавшим от войны в Украине», реализуемой благотворительным фондом «Каритас», сообщает Politeka.

Программа ориентирована на восстановление жилищных условий в общинах, где дома получили повреждения из-за боевых действий. Основная цель – возврат безопасного пространства для проживания и базовых бытовых условий.

Регистрация открыта для жителей Чутовской, Кобеляцкой и Миргородской общин. Предоставить обращения могут только домохозяйства с подтвержденными разрушениями или серьезными повреждениями недвижимости.

Участие предусмотрено для социально уязвимых групп населения. Среди них многодетные семьи с тремя и более детьми, люди с инвалидностью, лица с тяжелыми заболеваниями, одинокие родители и официальные опекуны несовершеннолетних или недееспособных граждан.

Дополнительно могут присоединиться беременные женщины и семьи с малыми детьми до трех лет. Обязательным условием остается наличие актуальных повреждений и подтвержденного статуса уязвимости.

Организаторы отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области направлена, прежде всего, на ремонт и восстановление помещений, требующих срочного вмешательства для дальнейшего безопасного проживания.

В фонде отмечают, что дальнейшее расширение программы будет зависеть от финансирования и потребностей конкретных общин.

Информацию об участии и обновлениях рекомендуют проверять через официальные каналы организаторов.

Последующие решения будут приниматься в зависимости от ситуации на местах.

Реализация инициативы продолжается согласно утвержденным условиям.

Источник: Каритас Полтава.

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