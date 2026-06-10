Подорожание проезда в Полтавской области послужило поводом для усиления контроля за работой перевозчиков и пересмотра правил организации городских маршрутов в Кременчуге.

Подорожание проезда в Полтавской области вызвало дискуссию в Кременчуге, где жители обратили внимание на разницу стоимости поездок в частных маршрутных автобусах, передает Politeka.

Вопрос был рассмотрен во время заседания исполнительного комитета городского совета. После обсуждения мэр Виталий Малецкий сообщил о намерении провести дополнительную проверку фактических тарифов на транспортных направлениях.

Пока ситуация выглядит неоднородно: часть перевозчиков продолжает работать за 20 гривен, тогда как на отдельных маршрутах стоимость уже достигает 25 гривен. Такая разница явилась основанием для анализа рынка перевозок в общине.

По данным местных журналистов, единой системы формирования тарифов пока нет. Некоторые водители объясняют действующий уровень в 20 гривен как предел, что позволяет удерживать работу маршрутов без критических потерь.

В городском совете напоминают, что повышенный уровень в 25 гривен раньше рассматривался как временное решение из-за роста расходов на горючее, энергоносители и техническое обслуживание транспорта.

Профильный департамент проводит консультации с перевозчиками и анализирует экономические показатели работы маршрутов. Отдельно учитывается обращение жителей и фактическая ситуация на линиях.

Руководство города поручило сверить официальные данные по реальной оплате в салонах транспорта. Также рассматривается возможность личной проверки отдельных рейсов.

Во время совещания звучали замечания о деятельности компаний, заявляющих об убыточности перевозок. До принятия окончательного решения идет сбор предложений граждан.

Отдельно внимание уделяется информационной прозрачности: в салонах маршруток должны быть четко указаны действующие тарифы по каждому направлению, чтобы избежать споров между пассажирами и водителями.

Подорожание проезда в Полтавской области стало поводом для усиления контроля за работой перевозчиков и пересмотра правил организации городских маршрутов в Кременчуге.

Источник: горсовет

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