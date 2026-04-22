Підвищення тарифів на електроенергію в Полтавській області розглядається як частина єдиного національного курсу.

Підвищення тарифів на електроенергію в Полтавській області очікується разом із загальноукраїнським переглядом цін на газ для населення вже цього року, повідомляє Politeka.

Причиною змін називають ухвалений Верховною Радою 7 квітня закон про інтеграцію енергетичних ринків України та ЄС. Документ запускає поступовий перехід до європейських правил формування вартості ресурсів.

За оцінкою директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, зростання може становити близько 25%. Він зазначає, що більший стрибок малоймовірний через політичні обмеження, однак тренд уже визначений.

Експерт пояснює: держава рухатиметься до ринкового ціноутворення поступово, без різких змін для населення. Темпи цього процесу залежатимуть від рішень уряду та загальної економічної ситуації.

У цьому контексті підвищення тарифів на електроенергію в Полтавській області розглядається як частина єдиного національного курсу, а не локальне рішення. Зміни торкнуться всіх регіонів у межах спільної моделі.

Омельченко також звертає увагу на фінансовий стан енергетичного сектору. За його словами, боргове навантаження залишається високим, а можливості для дотацій обмежені. Це робить утримання нинішніх цін складним завданням.

Додатково фахівець підкреслює необхідність перегляду механізму граничних цін для бізнесу. На його думку, поступовий перехід до європейських принципів ринку є більш стійким варіантом розвитку, ніж жорстке регулювання.

Експерти наголошують, що перехід до нової тарифної моделі вже є питанням часу.

