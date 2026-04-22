Прогноз на тиждень з 23 по 29 квітня у Полтаві свідчить про переважно хмарну погоду з періодичними опадами та коливаннями температури.

Прогноз погоди на тиждень з 23 по 29 квітня у Полтаві передбачає чергування дощових періодів і коротких прояснень, повідомляє Politeka.

Детальний прогноз погоди на тиждень з 23 по 29 квітня у Полтаві надали на сайті sinoptik.ua.

23 квітня у місті температура коливатиметься від +5° вночі до +11° вдень. Протягом усього дня триматиметься щільна хмарність, а у другій половині дня та ввечері пройде дощ, місцями досить інтенсивний.

24 квітня температура становитиме приблизно від +3° до +8°. День пройде переважно без опадів, хоча небо залишатиметься затягнутим хмарами. Уночі можливий короткий слабкий дощ.

25 квітня повітря прогріється до +12° вдень, мінімальні значення вночі будуть близько +4°. Протягом дня очікується дощ, який триватиме майже без перерв, але до вечора поступово слабшатиме.

26 квітня температура коливатиметься від +2° вночі до +11° вдень. Атмосфера залишатиметься похмурою, вдень можливий дрібний дощ, який припиниться ближче до вечора.

27 квітня прогнозується від +5° до +12°. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, вдень місцями можливий короткочасний дощ, але до вечора опади припиняться.

Прогноз погоди на тиждень з 23 по 29 квітня у Полтаві також показує, що 28 квітня температура становитиме від +3° до +11°.

Ранок буде відносно ясним, але вдень знову з’являться хмари і можливий короткий дощ, який припиниться до вечора.

29 квітня буде температура від +2° до +12°. День пройде переважно під хмарами, істотних опадів не очікується, а погодні умови поступово стабілізуються.

