Новий графік руху поїздів у Полтавській області запроваджують тимчасово через проведення планових ремонтних робіт на залізничній інфраструктурі.

Новий графік руху поїздів у Полтавській області починає діяти наприкінці квітня та триватиме до початку травня у зв’язку з технічними роботами на коліях, повідомляє Politeka.

У цей період частина приміських рейсів між Полтавою, Кременчуком, Потоками та Павлишем змінить маршрут або буде тимчасово скасована.

Як зазначають в «Укрзалізниці: приміські потяги», новий графік руху у Полтавській області діятиме у різні дні з 20 квітня до 5 травня.

Зокрема, частина пасажирських складів курсуватиме лише до станції Потоки замість повного маршруту до Кременчука.

Також окремі рейси між Кременчуком і Павлишем, а ще у напрямку Передгірковий парк – Кременчук тимчасово не виконуватимуться.

Важливо, що новий графік руху поїздів у Полтавській області передбачає скорочення маршрутів для низки популярних рейсів.

Так, у період з 20 по 30 квітня та з 1 по 5 травня №6533 «Полтава-Південна – Потоки» та №6539 «Полтава-Південна – Потоки» курсуватимуть за зміненим маршрутом без продовження до Кременчука.

У зворотному напрямку №6534 і №6536 «Потоки – Полтава-Південна» виконуватимуться як заміна сполучення Кременчук – Полтава-Південна.

Окремо у ці ж дати змінюється або повністю скасовується курсування частини рейсів на Кременчуцькому напрямку. У різні дні періоду з 27 по 30 квітня та 1 травня не курсуватимуть №6663 та №6664.

Також скасовано рейси №6895/6896 «Кременчук – Павлиш – Кременчук» і №6899 «Передгірковий парк – Павлиш». Частина сполучень між Павлишем і Передгірковим парком також тимчасово вилучена з розкладу.

Після завершення ремонтних робіт курсування пасажирських складів планують відновити у звичному режимі.

