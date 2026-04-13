Подорожчання продуктів в Полтавській області помітне у різних категоріях товарів, від бакалії до молочної продукції, повідомляє Politeka.

Про подорожчання продуктів в Полтавській області свідчать останні дані з офіційного сайту Мінфіну.

Наприклад, пшоно в середньому коштує 50,75 грн за кілограм. Поточні ціни в магазинах різняться: Auchan - 52,50 грн, Metro - 49,00 грн, тоді як у березні середня ціна була лише 36,46 грн.

Така різниця свідчить про стрімке зростання вартості круп, яке відчувають усі покупці. Серед молочних продуктів подорожчання в Полтавській області помітне на прикладі кисломолочного сиру Простонаше 9%.

Наразі середня вартість за 300 грамів становить 99,96 грн. У Megamarket його продають по 105,50 грн, у Metro - 94,40 грн, а у Novus - 99,99 грн. Для порівняння, у березні середня ціна була 99,12 грн.

Також зріс цінник на рис довгий пропарений. Середня вартість по магазинах становить 51,27 грн за кілограм, але в Auchan він коштує 60,10 грн, у Megamarket - 47,10 грн, у Metro - 46,60 грн.

Для порівняння, у березні середня ціна на рис становила 49,70 грн, що демонструє зростання вартості основних товарів харчування за останній місяць.

Аналітики пояснюють, що підняття цінників зумовлене кількома факторами. По-перше, бойові дії суттєво скорочують поголів’я худоби та птиці.

По-друге, логістика стала дорожчою через підвищення витрат на транспортування та ризики доставки. Перебої з електропостачанням змушують виробників використовувати генератори. Економічні фактори також відіграють свою роль.

