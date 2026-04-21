Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області надають небайдужі жителі регіону, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області доступне через платформу «Допомагай», яка об’єднує пропозиції від людей, готових безоплатно надати тимчасове проживання у своїх домівках.

Так, дах над головою пропонують у Котелевському районі, в селі Козлівщина в приватному будинку на будь-який термін. У помешканні є всі базові зручності, включно з водопостачанням, каналізацією, газовим опаленням, душем та туалетом.

Також встановлений бойлер, є доступ до інтернету, а у разі відключення електроенергії передбачено інвертор.

Дім знаходиться у сільській місцевості з розвиненою інфраструктурою, поруч є магазини, школа та дитячий садок, а до Полтави близько 17 кілометрів.

Ще один варіант безкоштовного житла для ВПО у Полтавській області розташований у місті Заводське Лохвицького району. Тут у приватному будинку готові надати кімнату з усіма необхідними умовами для проживання.

Пропозиція орієнтована на жінку з дитиною, яка потребує тимчасового прихистку. У будинку проживають власники, які готові забезпечити базовий комфорт без оплати комунальних послуг.

У місті Пирятин також доступний дім. Це будинок з трьома кімнатами та газовим опаленням. Умови проживання передбачають просту побутову інфраструктуру, а зручності розташовані на подвір’ї.

Таким чином, тимчасовий дах над головою від небайдужих мешканців залишається важливим ресурсом для людей, які потребують швидкого вирішення житлового питання та шукають безпечне місце для проживання у складний період.

