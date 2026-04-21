Прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 квітня у Полтаві допоможе мешканцям заздалегідь врахувати зміни, які протягом будуть доволі контрастними.

Прогноз погоди з 22 по 28 квітня у Полтаві передбачає, що тиждень пройде під впливом нестійких атмосферних процесів повідомляє Politeka.

Детальний прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 квітня у Полтаві надали на сайті sinoptik.ua.

22 квітня у місті очікується переважно хмарна, але відносно спокійна атмосфера. Вночі температура становитиме +2°, вдень підніметься до +9°, а ввечері знизиться до +7°.

Атмосферні умови залишаться стабільними, вітер слабкий до 4 м/с, а опадів не прогнозується. Протягом дня можливі короткі прояснення, однак переважатиме хмарність.

23 квітня стане більш нестійким. Вночі температура становитиме +5°, вдень і до +9°. Уже з ранку небо буде затягнуте хмарами, а вдень і ввечері у місті очікується дощ, який може зберігатися до кінця доби.

24 квітня у місті переважатиме щільна хмарність. Температура коливатиметься від +3° вночі до +8° вдень. Попри похмуре небо, суттєвих опадів не прогнозується, лише можливі короткі слабкі дощі в нічний час.

25 квітня принесе дощ. Вночі температура становитиме +4°, вдень +8°, а ввечері +6°. Впродовж дня очікується дощ, який може посилюватися у другій половині доби.

26 квітня залишиться похмурим і вологим днем. Температура повітря коливатиметься від +2° вночі до +11° вдень.

У першій половині дня опадів не прогнозується, однак ближче до обіду можливий дрібний дощ, який поступово припиниться до вечора.

27 квітня очікується мінлива хмарність. Температура сягатиме +12° у денні години, вночі опускатиметься до +8°. У другій половині дня можливий короткочасний дрібний дощ, який припиниться ще до вечора.

28 квітня вночі температура становитиме +3°, вдень +10°, а ввечері +5°. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який ближче до вечора припиниться.

Тому місцевим жителям радять враховувати прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 квітня у Полтаві.

