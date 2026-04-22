Новий графік руху поїздів у Полтавській області запроваджують через планові ремонтні роботи на коліях, що вплинуть на частину приміських сполучень у кінці квітня та травневі дні, повідомляє Politeka.

Інформацію підтвердили в «Укрзалізниці», зазначивши тимчасовий характер змін і корекцію часу відправлення та прибуття окремих рейсів.

У період 20–30 квітня та 1–21 травня змінюється розклад кількох маршрутів. Зокрема, сполучення №6026 Фастів-1 — Київ-Пасажирський вирушає о 17:03 та прибуває о 18:49 замість попередніх 17:19 і 18:55. Рейс №6312 Жмеринка-Пасажирська — Козятин-1 відправляється о 17:22, прибуття — 20:04 замість 17:05 і 19:42.

Окремі коригування стосуються 25 квітня. Склад №6022 ім. Т. Г. Шевченка — Черкаси вирушає о 05:25 та прибуває о 06:33. Маршрут №6641 Цвіткове — Миронівка цього ж дня змінює час виїзду на 05:55 із прибуттям о 07:51.

Наступного дня, 26 квітня, той самий рейс №6641 вирушає раніше — о 05:30, прибуття фіксується на 07:17.

Частина напрямків у цей період курсує зі скороченням маршруту. З 20 квітня до 5 травня рейс №6533 Полтава-Південна — Потоки замінює повний шлях до Кременчука. У зворотному напрямку №6534 працює за аналогічною схемою.

Також 27–30 квітня та 1 травня змінюється рух №6539 і №6536, які виконують сполучення між Полтавою-Південною та Потоками замість прямого виходу на Кременчук.

Додатково на окремі дати припадає пауза для кількох складів: №6663 Передгірковий парк — Знам’янка, №6664 Знам’янка — Кременчук-Пасажирський, а також №6895/6896 Кременчук — Павлиш — Кременчук.

У компанії зазначають, що корекції розкладу є тимчасовими та пов’язані з технічними роботами на інфраструктурі. Саме в цей період новий графік руху поїздів у Полтавській області діятиме з урахуванням обмежень і змінених інтервалів між рейсами.

Останні новини України:

