Дефіцит продуктів у Полтавській області може позначитися на загальній ціновій ситуації, особливо у сегменті товарів щоденного споживання.

Дефіцит продуктів у Полтавській області посилюється через скорочення пропозиції якісних яблук і прогнозоване зростання вартості хліба, пише Politeka.net.

Експерти попереджають про можливе подорожчання базових товарів уже найближчим часом.

За словами директора аграрної спілки Віталія Нігалатія, на ринку відчувається нестача якісного товарного яблука. Основною причиною стало порушення термінів збору врожаю. Значна частина плодів потрапила до сховищ перестиглою, що погіршило їхню лежкість і скоротило період реалізації.

Ситуацію ускладнила й технологічна політика виробників. Деякі господарства не використовували препарати для уповільнення дозрівання, які дозволяють довше зберігати продукцію без втрати якості. У результаті обсяги придатного для продажу товару зменшилися швидше, ніж очікувалося.

Паралельно фіксується підвищення вартості хліба. За оцінкою науковиці Інституту аграрної економіки Світлани Черемісіної, у квітні ціни на основні види можуть зрости на 2–3%. Зокрема, пшеничний хліб вищого ґатунку прогнозують на рівні 63–64 гривень за кілограм, житній — до 54 гривень, батон — до 34 гривень за 500 грамів.

Серед ключових чинників — подорожчання електроенергії, логістики та оплати праці. Пошкодження енергетичної інфраструктури змушує підприємства використовувати альтернативні джерела живлення, що підвищує собівартість виробництва. Додатковий тиск створює й зростання цін на пальне, яке впливає на витрати з транспортування.

Експертка зазначає, що виробники можуть частково компенсувати витрати завдяки продукції з вищою маржинальністю, стримуючи різке подорожчання соціально важливих сортів хліба.

Фахівці підсумовують, що дефіцит продуктів у Полтавській області може позначитися на загальній ціновій ситуації, особливо у сегменті товарів щоденного споживання.

Джерело: Главред

