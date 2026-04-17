Робота для пенсіонерів у Полтавській області надалі залишатиметься актуальною завдяки розширенню пропозицій.

Робота для пенсіонерів у Полтавській області охоплює технічний сервіс, продажі та обслуговування з різними рівнями оплати й умовами, повідомляє Politeka.

За даними Work.ua, роботодавці регіону дедалі частіше відкривають позиції для людей старшого віку. У пріоритеті — базові навички, відповідальність і готовність до навчання без попереднього досвіду.

Однією з актуальних пропозицій є спеціаліст із підключення інтернет-мереж у «Астраком». Дохід становить 17 000–25 000 гривень, передбачене навчання для новачків.

До обов’язків входять монтаж обладнання, прокладання кабельних ліній, налаштування з’єднань і виїзди до клієнтів для технічної підтримки. Роботодавець забезпечує інструменти та гнучкий графік виконання завдань.

Окремо робота для пенсіонерів у Полтавській області представлена напрямом продажів у ТОВ «Вікант», де спеціаліст із реалізації металопрокату отримує 25 000–35 000 гривень.

Функціонал включає роботу з клієнтською базою, оформлення договорів і ведення операцій через CRM та 1С. Передбачено офіційне оформлення та навчальні програми.

Ще одна позиція — сервісний технік і мерчендайзер із власним авто у Global Tech Service. Винагорода сягає 30 000–50 000 гривень залежно від обсягу виконаних завдань.

У цьому форматі фахівець обслуговує торговельне обладнання, проводить діагностику, профілактику, усунення несправностей і фіксує результати в мобільних системах.

Загалом ринок регіону пропонує варіанти як для базової зайнятості, так і для більш кваліфікованих напрямів із вищим рівнем доходу.

