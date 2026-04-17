Найдешевші квартири в Полтавській області залишаються одним із найбільш доступних сегментів нерухомості в регіоні.

Покупці найчастіше звертають увагу на вторинне житло з базовими умовами та можливістю подальшого ремонту, а ці помешкання і є найдешевшими квартирами у Полтавській області, повідомляє Politeka.

Найдешевші квартири в Полтавській області ми знайшли серед оголошень на платформі OLX.

У більшості випадків це помешкання економкласу у багатоповерхових будинках радянської забудови або більш сучасних об’єктах, які потребують ремонту або часткового оновлення.

Перший варіант серед найдешевших квартир в Полтавській області розташований в Агромістечку Оріхівка Лубенського району. Вартість об’єкта становить 109 тисяч гривень.

Це однокімнатне житло площею 33 м², розміщене на четвертому поверсі чотириповерхового цегляного будинку. Помешкання має суміжний санвузол і потребує ремонту.

У квартирі встановлені нові лічильники: газ оновлено у 2023 році, електрооблік у 2024 році з поділом на денний і нічний тарифи.

Другий об’єкт знаходиться у селі Лебедине (Кірове). Вартість становить 131 тисяча гривень. Це трикімнатне житло площею 70 м², розташоване на другому поверсі двоповерхового будинку житлового фонду 80–90-х років.

Помешкання має велику кухню площею 15 м². Об’єкт продається у вторинному стані та потребує оновлення. Житло розташоване у невеликому населеному пункті, де переважає приватна забудова та базова інфраструктура.

Третій варіант розташований у місті Заводське. Вартість об’єкта становить 150 тисяч гривень. Це двокімнатна житлова площа у 50 м², розташована на першому поверсі триповерхового цегляного будинку житлового фонду 80–90-х років.

Житло має роздільне планування, індивідуальне газове опалення та перебуває у стані під чистову обробку. Кухня має площу 12 м².

