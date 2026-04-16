Найдешевше житло в Полтавській області на ринку нерухомості включає кілька об’єктів із дуже низькою стартовою вартістю. Оголошення ми знайшли на сайті OLX.

Перший варіант - дача в районі Садів Мічуріна, яка продається за 20 000 грн. Об’єкт має ділянку площею 12 соток, на якій висаджені молоді плодові дерева, зокрема персики, сливи, яблуні, абрикоси та горіхи.

Будівля невелика, близько 20 м², і призначена для сезонного використання. Власник зазначає, що електропостачання на ділянці відсутнє.

Ще один об’єкт у категорії найдешевшого житла в Полтавській області пропонується у вигляді будинка під розбір за 13 000 грн.

Його загальна площа становить близько 50 м², а ділянка - 22 сотки. Будівля перебуває у занедбаному стані та потребує серйозного ремонту всередині, включно із заміною підлоги, стін і дверей.

Комунікації до будинку не підведені, відсутні світло, вода та газ, однак поруч є інфраструктурні об’єкти, зокрема магазин приблизно за 500 метрів та залізничне сполучення за кілька кілометрів.

Третій варіант - старий дерев’яний будинок. Його ціна становить 13 000 грн. Площа будівлі близько 50 м², а земельна ділянка - 20 соток.

У будинку є електрика та колодязь, але він потребує оновлення через свій вік і загальний стан. Такі об’єкти найчастіше розглядають як основу для поступового ремонту або використання під дачу.

Таким чином, бюджетних варіантів є доволі багато.

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів у Полтавській області: кому з українців обіцяють більше грошей

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Полтавській області: покупцям показали нові цінники.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: скільки тепер доведеться віддавати мешканцям.