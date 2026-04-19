Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області розглядається у Полтаві в частині зміни вартості збору та вивезення побутових відходів, передає Politeka.

Ініціатором перегляду виступає КАТП-1628, яке надало оновлені економічні розрахунки. За попередніми даними, щомісячна плата для населення може зрости до 47,63 грн. Питання вже опрацьоване профільною містобудівною комісією, яка доручила підготувати відповідний проєкт рішення для виконавчого комітету.

Нині чинний тариф становить 29,74 грн, однак фактична оплата для мешканців нижча — 25,26 грн, оскільки різницю покриває міський бюджет. Поточні розрахунки залишаються незмінними з 2021 року.

У підприємстві пояснюють необхідність перегляду зростанням витрат на пальне та оплату праці. Додаткове фінансове навантаження на місяць лише за паливо перевищує 1,3 млн грн.

Фахівці зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області може забезпечити стабільну роботу спецтехніки та безперервність вивезення відходів у місті.

Остаточне рішення ухвалюватиметься після розгляду проєкту на засіданні виконавчого комітету міської ради.

Крім того, в Полтавській області повідомляли про новий графік руху поїздів.

Зокрема, потяг №6533 сполученням Полтава-Південна – Кременчук 8, 10, 12, 14 та 16 квітня курсуватиме лише до станції Потоки. У зворотному напрямку №6534 також відправлятиметься зі станції Потоки до Полтави-Південної замість Кременчука. Такі зміни вплинуть на щоденні поїздки мешканців регіону, особливо тих, хто регулярно користується цим сполученням для роботи чи навчання.

