Дефіцит продуктів у Полтавській області спостерігається на тлі зростання імпорту мінеральних добрив, який у першому кварталі 2026 року сягнув 1,2 млн тонн і перевищив торішній показник на 13%, передає Politeka.

Попри збільшення постачання аграрної сировини, ринкова рівновага залишається нестійкою. Фахівці пояснюють ситуацію активною весняною посівною кампанією, розширенням площ та зростанням попиту на ресурси.

Додатковий вплив мають логістичні затримки, цінові коливання на міжнародних біржах і обмежені можливості внутрішнього виробництва. Унаслідок цього аграрії змушені переглядати бюджети та шукати альтернативні канали забезпечення.

Аналітики попереджають, що такі тенденції можуть позначитися на врожайності у 2026 році та вплинути на стабільність продовольчого ринку. Це створює передумови для можливих змін у споживчому сегменті.

Окремі труднощі спостерігаються у фруктовій категорії. Дефіцит продуктів у Полтавській області посилюється через скорочення пропозиції якісних яблук, запаси яких поступово зменшуються у сховищах.

Причиною називають особливості минулого сезону. Частину врожаю заклали на зберігання у перезрілому стані, що негативно вплинуло на товарні характеристики продукції.

Додатковим фактором стало нерівномірне застосування технологій регулювання достигання. Через це фрукти швидше втрачали якість, що призвело до скорочення придатних обсягів для реалізації.

Експерти прогнозують подальші коливання цін, зазначаючи, що стабілізація залежатиме від нового врожаю, ефективної логістики та безперебійного постачання на внутрішній ринок.

Джерело: agrotimes, io.ua

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що обіцяє цей проєкт.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області: де шукати для себе домівку

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: скільки тепер доведеться віддавати мешканцям.