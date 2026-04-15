Подорожчання хліба в Полтавській області поступово набуває стійкого характеру на тлі коливань вартості базових хлібобулочних позицій у роздрібних мережах та зміни середніх ринкових показників, передає Politeka.

Інформацію про це надає Мінфін.

У сегменті пшеничного хліба нарізкою (650 г) у мережі Novus актуальна ціна становить 45,99 грн станом на 13–14 квітня 2026 року. Порівняно із середнім березневим значенням 44,49 грн, зафіксовано приріст на рівні 1,50 грн. Протягом розглянутого періоду спостерігалася нерівномірна динаміка: у середині березня вартість утримувалася на позначці 44,99 грн, після чого наприкінці місяця зросла до 45,99 грн, а на початку квітня короткочасно знижувалася до 42,99 грн. Згодом ціна знову повернулася до попереднього рівня.

Окрему увагу ринок приділяє житньому сегменту, зокрема хлібу Riga “Бородинівський” 300 г. Його середній показник у квітні становить 52,37 грн, тоді як у березні він перебував на рівні 50,76 грн. Таким чином, місячна різниця складає +2,50 грн, що є помітним зрушенням у категорії соціально значущих продуктів.

У розрізі торговельних мереж також фіксується суттєва варіативність цін. У Metro продукт реалізується за 48,80 грн, в Auchan — за 50,80 грн, тоді як у Megamarket вартість досягає 57,50 грн. Така різниця свідчить про неоднорідність цінової політики та вплив локальних націнок.

Аналітика денних показників за березень і квітень демонструє хвилеподібний характер змін: періоди стабільності змінювалися різкими корекціями, що особливо помітно у другій половині березня та на початку квітня. Це формує загальну тенденцію до поступового підвищення базових харчових товарів.

Подорожчання хліба в Полтавській області у підсумку відображає ширшу картину продовольчої інфляції, де навіть незначні коливання закупівельних і роздрібних цін швидко трансформуються у відчутні зміни для споживача.

