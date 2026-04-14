Грошова допомога для ВПО в Полтавській області за новими правилами передбачає розширення кола отримувачів.

Грошова допомога для ВПО в Полтавській області оновлюється в межах змін, які Кабінет Міністрів України вніс до порядку надання виплат на проживання, повідомляє Politeka.

Кабмін ухвалив постанову від 18 березня 2026 року №390, якою внесено зміни до чинного порядку надання грошової допомоги для ВПО в Полтавській області, затвердженого постановою №332.

Документ передбачає оновлення правил визначення складу сім’ї, умов продовження виплат та розширення кола осіб, які можуть претендувати на підтримку.

У межах оновлень збільшено максимальну кількість періодів виплати підтримки з чотирьох до п’яти шестимісячних циклів.

Також відновлено право на отримання виплат для сімей із дітьми, що стало одним із ключових нововведень. Грошова допомога для ВПО в Полтавській області тепер може нараховуватися за нових умов оцінки доходів родини.

Тепер виплати надаватимуться незалежно від доходів батьків за умови відповідності критеріям майнового стану, фактичного місця проживання та навчання дітей.

Якщо звернення подати до 1 травня 2026 року, соцпідтримку можуть призначити заднім числом з 1 лютого, а у разі пізнішого подання кошти почнуть нараховувати з місяця звернення.

Також оновлено умови для пенсіонерів та сімей із непрацездатними членами. Особи, яким раніше припинили виплати через перевищення доходу, можуть повторно подати документи з урахуванням нового прожиткового мінімуму.

Подати заяву можна до територіальних органів Пенсійного фонду України особисто, через ЦНАП, органи місцевого самоврядування, поштою або онлайн із використанням електронного підпису.

