Подорожчання продуктів у Полтавській області фіксують у щоденній динаміці споживчого кошика на тлі змін роздрібних цін у торговельних мережах та коливань середніх показників за березень–квітень 2026 року, передає Politeka.

Аналітичні дані показують змішану картину ринку продовольства. У різних категоріях спостерігаються як поступові підвищення вартості, так і нестабільні денні коливання залежно від постачання та попиту.

У рибному сегменті короп живий (1 кг) має середню ціну 245,50 грн. Порівняно з березневим рівнем 227,30 грн зафіксовано зростання. Денні значення коливалися від 242,05 до 245,50 грн, що свідчить про відносно рівномірний рух без різких стрибків.

У молочній категорії кефір «Селянський» 2,5% (950 мл) демонструє мінімальну зміну. Середній рівень піднявся до 70,12 грн проти 65,55 грн у попередньому місяці. Різниця між торговельними мережами залишається помітною — від 58,50 до 86,50 грн, що формує ціновий розрив для споживачів.

У м’ясному сегменті курятина «Наша Ряба» гомілка (1 кг) показує більш виражену динаміку. Середній показник зріс до 141,00 грн проти 116,90 грн у березні. Денні коливання були значними — від 99,00 до 155,00 грн, залежно від періоду та торговельних умов.

Подорожчання продуктів у Полтавській області найбільше проявляється у м’ясній групі, тоді як риба та молочна продукція демонструють помірні зміни.

Фахівці ринку відзначають, що нерівномірність цінових оновлень у мережах і сезонні коливання постачання продовжують впливати на структуру витрат домогосподарств регіону.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів у Полтавській області: кому з українців обіцяють більше грошей

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: скільки тепер доведеться віддавати мешканцям.