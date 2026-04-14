Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області планують запровадити у Полтаві, зокрема щодо збору та вивезення побутових відходів, передає Politeka.

Ініціатором перегляду вартості виступило Полтавське комунальне автотранспортне підприємство КАТП-1628. За попередніми економічними розрахунками, щомісячна плата може зрости до 47 гривень 63 копійок.

Про це повідомив виконувач обов’язків директора підприємства Олександр Овчаренко під час засідання містобудівної комісії 6 квітня. Відповідну інформацію взяли до відома та доручили підготувати проєкт рішення для розгляду виконавчим комітетом.

Наразі затверджений показник становить 29,74 гривні, однак мешканці фактично сплачують 25,26. Різницю компенсує міський бюджет. Чинні розрахунки діють із 2021 року.

Комунальники пояснюють необхідність перегляду зростанням цін на пальне та підвищенням витрат на оплату праці. За їхніми даними, додаткові щомісячні витрати на паливо перевищують 1,3 мільйона гривень.

Очікується, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області дозволить забезпечити стабільну роботу спецтехніки, своєчасне вивезення відходів і належний рівень обслуговування.

Остаточне рішення щодо нових розцінок ухвалять після розгляду документа на засіданні виконавчого комітету міської ради.

Крім того, в Полтавській області повідомляли про новий графік руху поїздів.

Зокрема, потяг №6533 сполученням Полтава-Південна – Кременчук 8, 10, 12, 14 та 16 квітня курсуватиме лише до станції Потоки. У зворотному напрямку №6534 також відправлятиметься зі станції Потоки до Полтави-Південної замість Кременчука. Такі зміни вплинуть на щоденні поїздки мешканців регіону, особливо тих, хто регулярно користується цим сполученням для роботи чи навчання.

