Дефіцит продуктів у Полтавській області фіксується на тлі скорочення пропозиції якісних яблук на внутрішньому ринку України, що вже впливає на вартість продукції, передає Politeka.

За даними учасників агроринку, основною причиною стала порушена технологія збору врожаю. Частину плодів закладали на зберігання вже перезрілими, що суттєво погіршило їхню лежкість і зменшило обсяги товарної продукції.

Додатково ситуацію ускладнило те, що окремі виробники не застосовували засоби для регулювання дозрівання. Це вплинуло на якість сировини та скоротило частку яблук, придатних для тривалого зберігання.

Експерти ринку зазначають, що пропозиція якісного товарного яблука зменшується швидше, ніж прогнозувалося. На цьому тлі очікується подальше зростання вартості фруктів у торговельних мережах.

У цьому контексті дефіцит продуктів у Полтавській області розглядається як частина загальної тенденції скорочення якісної агропропозиції в регіонах країни.

Паралельно аналітики попереджають про зростання вартості хлібобулочних виробів. У квітні очікується підвищення роздрібних показників через збільшення витрат на енергоносії, логістику та оплату праці.

Зокрема, хліб із пшеничного борошна вищого ґатунку може подорожчати на 2–3% і досягти 63–64 грн за кілограм. Аналогічна динаміка прогнозується для продукції першого ґатунку, житнього хліба та батонів.

Фахівці також звертають увагу на вплив енергетичних ризиків і подорожчання пального, що підвищує витрати на транспортування та збільшує собівартість виробництва.

У підсумку виробники можуть частково переносити фінансове навантаження на менш чутливі сегменти ринку, щоб стримати зростання вартості соціально значущих товарів.

