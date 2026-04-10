Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області набрало чинності з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни торкнулися централізованого водопостачання, водовідведення та вивезення побутових відходів у громадах регіону.

Мешканці вже отримали оновлені платіжки: у багатоквартирних будинках щомісячна плата зросла на 14,95 грн і становить 48,80 грн на одну особу. Приватні домогосподарства тепер сплачують 37 грн замість 25. Для бюджетних установ підвищення склало 2,55 грн, а інші організації сплачуватимуть на 2,94 грн більше.

У Заводській громаді пояснюють, що зміни тарифів пов’язані зі зростанням витрат на обслуговування мереж, закупівлю матеріалів та підтримку обладнання у робочому стані. Попередні ставки не відображали реальні потреби та могли впливати на якість сервісу.

Розрахунки підготувало комунальне підприємство «Заводське-2010». Жителі можуть залишати пропозиції через електронні сервіси або звертатися безпосередньо до підприємства для уточнень.

Експерти відзначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області забезпечує безперебійну роботу водогонів, своєчасне відведення стоків та вивезення сміття. Це дозволяє проводити планові ремонти, модернізувати обладнання та підтримувати персонал.

Мешканцям радять заздалегідь планувати сімейний бюджет, перевіряти нарахування та оплачувати рахунки вчасно. Соціально вразливі категорії можуть скористатися пільгами або державною допомогою для зменшення фінансового навантаження.

Підвищення тарифів робить контроль споживання ресурсів і своєчасну оплату ключовими для стабільного функціонування систем водопостачання та утримання житлового фонду. Жителям рекомендують відстежувати офіційні повідомлення та оновлені платіжки, щоб планувати витрати та уникати непередбачених ситуацій.

