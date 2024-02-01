Жительница Харьковщины оставила малолетних детей дома на двое суток, за дело взялась полиция.

В Харьковской области полиция привлекла жительницу Харьковщины к административной ответственности.

Как сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, совместно со специалистами службы по делам детей Савинского поселкового совета было принято решение посетить семью в селе Крючки.

Установлено, что мать троих детей, взяв с собой 5-летнего ребенка, уехала к подруге.

Однако детей в возрасте 1 и 3 лет оставила дома без присмотра взрослых.

Малыш находился более двух суток в доме, который не пригоден для проживания детей условия.

В отношении матери детей был составлен административный протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также известно, что соцработники приняли решение о временном изъятии детей – малыши проходят обследование в больнице.

К слову, в Харькове гуманитарную помощь могут получить представители военно-пострадавших (ВПЛ) и многодетные семьи.

В категории, имеющие право на поддержку, входят семьи, пострадавшие от ракетных обстрелов в январе 2024 года, а также многодетные семьи и семьи переселенцев с детьми, проживающими в Харькове.

Чтобы воспользоваться возможностью получения гуманитарной помощи, нужно обратиться в ХАБ Протон по адресу: город Харьков, улица Военная, дом 20. Режим работы организации – понедельник, среда и пятница, с 12:00 до 15:00.

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