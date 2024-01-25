Во время ракетного удара россиян по Харькову утром 23 января произошла трагедия в семье украинского регбиста клуба Легион XIII Владимира Машкина, который в настоящее время служит в Вооруженных Силах Украины. О трагедии сообщило Управление по делам молодежи и спорта Харьковской ОВО.

Сообщается, что ракета из российской армии попала в здание, где проживал Владимир и его семья. В результате атаки погибли его жена и 8-летняя дочь. Квартира спортсмена была полностью разрушена в результате взрыва.

Это тяжелое известие о гибели семьи дошло до Владимира, который с начала военной агрессии врага пошел добровольцем в ряды ВСУ, на службе.

Несчастный инцидент произошел во время российской ракетной атаки на Харьков, которая произошла утром 23 января и повлекла за собой серьезные разрушения в жилом секторе города и гражданской инфраструктуре. В результате утреннего ракетного удара ракета попала непосредственно в подъезд многоэтажки, приводя к гибели десяти человек, включая ребенка и его мать.

В комментариях люди выражают слова соболезнования Владимиру: "Неописуемая потеря для отца((( Мои соболезнования. Пусть ангелочки покоятся в мире", "Боже, какая беда", "Светлая память...", "Мои соболезнования…это невыразимое горе)… нет слов".

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