По ходатайству обвинения суд в Харькове решил оставить подозреваемого под стражей без права внесения залога.

Молодой житель Харькова, являющийся интернет-технологическим специалистом, решил добровольно сотрудничать с представителем ФСБ России через платформу Telegram. Он корректировал обстрелы по Харькову и готовил кибератаки на сайты украинских органов власти. Детали дела сообщил Офис генерального прокурора.

Согласно задачам российского куратора, подозреваемый конфиденциально фиксировал объекты, где, по его мнению, находились украинские военные и техника в Харькове.

Полученные сведения он передавал в виде скриншотов электронных карт с координатами целей через мессенджер. После передачи этих данных Вооруженные силы России устраивали ракетные удары по жилым кварталам Харькова, где отсутствовал какой-либо украинский военнослужащий.

Кроме того, представитель ФСБ России давал задачу харьковчанину осуществить кибератаки на веб-сайты государственных предприятий и органов власти Украины.

Однако хакер не успел выполнить эти задачи, поскольку его задержали правоохранители в соответствии со ст. 208 УПК РФ. Во время обыска в месте жительства харьковчанина стражи порядка изъяли мобильные телефоны, ноутбук и флеш-носители, которые он использовал в провокационной деятельности против Украины.

По ходатайству обвинения суд решил оставить подозреваемого под стражей без права внесения залога.

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