Сейчас проводится расследование, а лицу грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала лицо, которое было соучастником оккупационной администрации во время захвата части Харьковской области. Детали сообщили в пресс-службе СБУ.

Этот коллаборант, ранее работая инженером местной телерадиокомпании в поселке Большой Бурлук Купянского района, организовал трансляцию российских телеканалов на оккупированной территории посредством незаконного использования частот цифрового эфирного телевидения Украины.

За эти услуги оккупационная администрация включила его в свой состав, где он получал "зарплату" в российских рублях. В июне 2022 года этот коллаборант давал интервью российскому "первому каналу", в котором выражал поддержку оккупационному режиму и выражал надежду на открытие "российских магазинов с российскими ценами" в Харьковской области. Также он был задействован в сюжете российского телевидения о предоставлении местным жителям "гумпомощи" от россии.

После освобождения региона этот коллаборант пытался избежать ответственности, подделывая ремонтом бытовой техники в собственной квартире. Однако СБУ установила его местонахождение и произвела задержание.

Фигуранту сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: коллаборационная деятельность и оправдывание вооруженной агрессии россии против Украины. Проводится расследование, а лицу грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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