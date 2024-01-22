Зоозащитники призывают полицию как можно быстрее рассмотреть это дело и оказать помощь в спасении коней от военного конфликта и жестокости.

В Харьковской области владелец фермы сбежал в российскую федерацию, оставив под обстрелами и без еды 28 лошадей. В результате побега фермера животные не получают пищи уже два дня, что привело к голоданию из-за нехватки корма. Об этом рассказали в UAnimals.

Зоозащитники указывают, что ферму регулярно обстреливают оккупанты, что привело к смерти пятимесячного жеребенка, а кобыла получила ранения.

В настоящее время оставленными без присмотра животными занимаются местные правоохранители и Алексей, единственный оставшийся на ферме конюх, работающий здесь уже 12 лет.

Алексей поделился, что ему трудно справиться с обязанностями самому, но он не мог оставить животные умирать. Местные правоохранители, оказывающие помощь в уходе за лошадьми, согласовывают вопросы о предоставлении пищи животным – сена, овса, соли – с фермерами и волонтерами.

Несмотря на это, лошадям все еще не хватает достаточного количества корма, и иногда голодают по два дня подряд. Также на ферме отсутствуют дрова для отопления, что приводит к замерзанию питьевой воды в морозы.

Зоозащитники уже подали заявление в полицию по поводу жестокого обращения с животными владельцем фермы. Они призывают полицию как можно быстрее рассмотреть это дело и оказать помощь в спасении коней от военного конфликта и жестокости.

"Бедны все животные страдающие войной и человеческой жестокостью. Сколько заброшенных в клетках и просто на произвол судьбы. Единицы озабочены их судьбой ", "Какие еще суды, какая полиция ,если владелец есть враг Украины, бежавший в страну-агрессора. Он теряет все права на коней. Это плюс еще статья за жестокое обращение с животными ", "Собственник сбежал в страну агрессора, бросившего фактически насмерть лошадей. Ждать его разрешения? Абсурд", - писали в комментариях под публикациями.

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