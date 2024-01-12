В Харькове мужчину, обвиняемого в наведении российской ракеты на помещение Харьковской ОВА и склады с оружием, осудили. Охранник отказывался признавать вину и утверждал, что его подставили. Об этом говорится в приговоре Киевского районного суда города Харькова.

Подозреваемый, совершив государственную измену, принял участие в совместной деятельности с российскими оккупантами, передавая данные через гражданку Украины, занесенную в базу "Миротворца". Ему удалось привлечь к кафирам информацию о расположении военных и оружия, что привело к обстрелу помещения, в результате чего погибли 44 человека.

На судебном заседании установлено, что подсудимый совершил ряд преступлений:

Предоставил данные о Харьковской ОВА, что привело к обстрелу 1 марта 2022 года.

Раскрыл информацию о складах с оружием 1 марта 2022 года.

Сдавал места расположения военных и призвал к ракетным ударам 2 и 3 марта 2022 года.

Сдал блокпосты и опорный пункт терробороны 13 и 15 апреля 2022 года.

Распространял пророссийские материалы и выражал неуважение к Украине и ее военным.

Во время обыска в его квартире правоохранители изъяли оружие и пророссийские материалы. Подсудимый утверждал, что оружие хранил для защиты от мародеров.

На суде он пытался подтвердить, что его подставили, а регистрация в российских соцсетях была выполнена другими лицами. Однако эксперт объяснил, что регистрация без указания номера телефона или электронной почты невозможна, и аккаунт был привязан к его номеру, свидетельствуя о его собственном участии.

Местного жителя Харькова приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего имущества.

Последние новости Украины:

Напомним, кому выплатят денежную помощь на Харьковщине.

Как сообщала Politeka, в Харьковской области переименуют шесть населенных пунктов.

Также Politeka писала, жители Харьковщины могут получить 16 тысяч гривен.