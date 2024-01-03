Обстрел Харькова начался утром около 7:30 и сопровождался по меньшей мере тремя взрывами.

2 января российские войска атаковали Харьков ракетами типа "Искандер", повлекшие серьезные разрушения в одном из домов. Пораженная обстрелом жительница города Антонина поделиласьвидео с последствиями нападения, показывая поврежденное жилье и разрушенное окружение.

Видео отражает значительные разрушения в доме, разбитые автомобили и поврежденные гаражи. Женщина отметила, что несколько ужасающих моментов произошли, пока они искали ее сына и убедились, что он уцелел. Стекло покрыто стенами, и от шока трудно было сориентироваться, где убегать и что делать.

"2 января нас и других харьковчан разбудил русский "Искандер". Страшные мгновения были, пока не забежали к сыну в комнату и не убедились, что он жив. Стекло застряло в стенах, от шока не понимаешь, куда бежать и что делать. Гады так выживают нас", - написала женщина.

Обстрел Харькова начался утром около 7:30 и сопровождался по меньшей мере тремя взрывами. Специалисты обнаружили фрагменты ракеты "Искандер-М". На местах попадания работают следователи, эксперты и взрывотехники, собирая доказательства и документируя последствия обстрелов.

Пострадали 53 человека, из них один погиб, а 52 получили ранения. Среди раненых есть шесть детей в возрасте от 6 до 13 лет – четыре мальчика и две девочки.

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