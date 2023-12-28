Во время сбора средств в переходе ТРЦ в Харькове произошло событие, вызвавшее обращение волонтера. Известный японский волонтер, Фуминори Цучико, поделился в своем инстаграмме инцидентом, который произошел с ним в торгово-развлекательном центре Харькова во время сбора финансовой помощи.

По его словам, администратор ТРЦ отметила волонтеру, что любое собрание на территории заведения запрещено, и вызвала полицию.

"Мы занимаемся сбором средств здесь уже больше месяца, поэтому вдруг слышать что-то подобное не имеет смысла. Попросите нас изменить время и место и провести надлежащее обсуждение, мы не примем ваш запрос. Завтра я снова буду здесь для сбора средств», – написал японец из Харькова.

В комментариях к публикации большинство выражают поддержку Цучико и осуждают такое поведение администрации ТРЦ.

В начале российской агрессии 75-летний Фуминори Цутико прибыл в Харьков, чтобы поддержать находившихся в метро, ​​скрываясь от постоянных обстрелов. Он решил продать свой дом в Японии и переехать на Салтовку. При поддержке благотворителей из Японии и Украины он открыл там волонтерское кафе, где ежедневно предоставляет бесплатные обеды более чем 1 тыс. жителей. В августе 2023 года он был награжден Владимиром Зеленским отличием президента "Национальная легенда Украины".

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