Осужден пособник оккупантов и корректировка вражеского огня по Харьковщине. Подробности об их преступлениях рассказали в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Прокуроры сообщили, что во время оккупации села Циркуны Харьковской области украинский житель активно сотрудничал с российскими военными, снабжая их продуктами и передавая генератор. Пособник врага рассказывал о частной собственности других жителей и помогал оккупантам завладеть их имуществом. От его действий пострадали многие люди.

Также он передавал информацию о местности, чтобы облегчить ориентировку российским военным. Суд признал его виновным в пособничестве государству-агрессору и назначил наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы, а также лишение права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления на срок 12 лет.

Кроме того, прокуроры обеспечили публичное обвинение женщины из села Гусинка Купянского района, которая распространяла информацию о перемещении ВСУ во время российского вторжения. Суд признал ее виновной в распространении указанной информации и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы. Женщина задержана 13 марта 2023 года, и во время обыска у нее обнаружен мобильный телефон с поличным ее противоправной деятельности.

Последние новости Украины:

Напомним, кому выплатят денежную помощь на Харьковщине.

Как сообщала Politeka, в Харьковской области переименуют шесть населенных пунктов.

Также Politeka писала, жители Харьковщины могут получить 16 тысяч гривен.